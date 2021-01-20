Sağlık: Suda kayıp kaçak oranımız yüzde 28

Kocaeli Sanayi Odası(KSO) 2021 yılı Ocak ayı ilk meclis toplantısı yapıldı. KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Meclis toplantısına konuk konuşmacı olarak katılan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Son olarak yağan kar yağışı bir bakıma imdadımıza yetişti. Şu anda yüzde 16 seviyesinde olan suyumuz son yağan karların erimesi sonrası yüzde 40’lara çıkabilir “ dedi.

"3 ÜYE FİRMA İLK YÜZE GİRDİ"

Kocaeli Sanayi Odası’nın Ocak ayı Meclis toplantısında ilk sözü alan Başkan Ayhan Zeytinoğlu, “Geçtiğimiz günlerde vefat eden Meclis Üyesi ve Plastikçiler OSB Başkanı değerli büyüğümüz Osman Erkan’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi. KSO Başkanı Zeytinoğlu ,TOBB tarafından düzenlenen “2020 yılı Türkiye’nin En hızlı büyüyen şirketleri” ödüllerindeki ilk yüz şirket arasına 3 üye firmalarının girdiğini vurgulayarak, “Olmetsan Metal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (8.) , Bufalo Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (69.) ve SAMM teknoloji İletişim San. ve Tic. A.Ş. (81.). Ayrıca, 11. Komite Başkanımız Tuğba Koç’un Genel Müdürü olduğu Onko İlaç San. A.Ş. firması, Sağlık Bakanlığı denetimini başarı ile tamamlayarak “ Aşı Üretim Yetkinlik Onayını” aldı.

"KENDİLERİNİ BURADAN KUTLUYORUZ"

Bir güzel haberde, Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Bahar Alan’ın kurucu genel müdürü olduğu Nova Vera Zeytinyağı firması dünyada ilk 10’a giren tek Türk zeytinyağı markası oldu. Kendisini bu büyük başarısından dolayı sizlerin huzurunda tekrar tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi.

“SU KAYIP ORANINI YÜZDE 20 LERİN ALTINA İNDİRECEĞİZ”

Kocaeli Sanayi Odası’nın Meclis Toplantısına konuk konuşmacı olarak katılan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “ İSU olarak Kocaeli’de 850 bin 713 nomal abonemizin yanısıra 1188 adet te sanayi abonemiz bulunmaktadır. İSU olarak 1639 personelimiz bulunmaktadır. 2004 ile 2020 yıllarının karşılaştırmalarının hatalı olacağını vurgulayan İSU Genel Müdürü Sağlık , “O zamanlar kayıp kaçak oranı yüzde 72 seviyelerinde imiş.l6 yılda yapılan çalışmalarla bu oran şimdi yüzde 28 lerde bulunuyor. Yani 100 ton suyun 28 tonunu kaybediyoruz. Hedefimiz bu oranı yüzde 20'lere düşürmektir. Önümüzdeki süreçte çalışmaları süren projelerin tamamlanması sonrası 358 milyon tona ulaşacaktır”

Son yağan karın adeta imdatlarına yetiştiğini vurgulayan İSU Genel Müdürü Sağlık , “ Şu anda yüzde 16 seviyesinde olan suyumuz son yağan karların erimesi sonrası yüzde 40’lara çıkabilir “ dedi.