Piyasayı dolandırdığı iddia edilen AKP’li Bozkır için gelişme!

AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı Volkan Bozkır’ın piyasayı dolandırarak kayıplara karıştığı iddia ediliyor. Partisinden de istifa eden Bozkır hakkında çeşitli suç duyurularında bulunulduğu da öğrenildi. Kendisini dolandırdığını iddia eden Körfezli Rent A Car işletmecisi Onur Zaman, “Biz yaklaşık 5-6 ay önce Körfez emniyetine giderek kendisinden şikâyetçi olduk. Benim gibi dolandırılan kişilerle birlikte gittik. Bu şahıs elinde tuttuğu kantinleri satarken birçok insanı dolandırdı. Bir kanhtini-5-6 kişiye sattı. Benden de iki araç kiraladı. Aylarca benden kiraladığı iki arabaya bindi. Birine eşi biniyordu diğerine kendi biniyordu. Benden kiraladığı arabaları, kendisinden alacaklı olanlara sattığını öğrendim. Taşıt takip sisteminden araçları buldum ve malımı geri aldım” dedi.

“BENİM YOKLUĞUMDAN FAYDALANDI”

Zaman, “Başımıza bir iş geldi bir süre cezaevinde kaldık. O süreçte iş yerime gelmiş ve bir akrabama, ‘Ben Onur Zaman ile konuşmuştum, bir araç alıp parasını 6 a sonra ödeyecektim’ diyerek senet mukabilinde galerimizdeki aracı almış. Onun da parasını ödemedi. Cep telefonu kapalı, hakkında yakalama kararı çıkarttırdık ama kendisini halen bulamadık. Ara ara sosyal medya hesabını açıp oradan bizlere mesaj atıyor. Bizi tefecilikle suçluyor, siyasi hayatını bitirdiğimizi iddia edip ‘Size bunun hesabını soracağım’ diyor. Bütün bu suçlamalara rağmen polise gidemiyor çünkü aranması var” ifadelerini kullandı.

“EŞİNİ DE BOŞAMIŞ”

Mal kaçırmak için tüm varlığını eşinin üzerine yaptığını da ifade eden Zaman, “Eşini de formaliteden boşamış. Eşi Ebru A.’yı aradığımda, ‘Evet ilk etapta formaliteden boşanmıştık ancak şimdi gerçekten ayrılıyız. Kantinler de benim. Sizin alacağınıza ben karışmam’ diyor. Bugün kendisiyle ilgili yeniden suç duyurusunda bulunmak için Kocaeli Adliyesi’ne gideceğiz. Tek dileğimiz bizi dolandıran bu kişiden malımızı ve paramızı geri almak” şeklinde konuştu.