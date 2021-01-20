Kocaeli Sanayi Odası’ında 2021 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı

Kocaeli Sanayi Odası’nın Ocak ayı Meclis toplantısında ilk sözü alan Başkan Ayhan Zeytinoğlu, “Geçtiğimiz günlerde vefat eden Meclis Üyesi ve Plastikçiler OSB Başkanı değerli büyüğümüz Osman Erkan’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu ,TOBB tarafından düzenlenen “2020 yılı Türkiye’nin En hızlı büyüyen şirketleri” ödüllerindeki ilk yüz şirket arasına 3 üye firmalarının girdiğini vurgulayarak, “Olmetsan Metal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (8.) , Bufalo Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (69.) ve SAMM teknoloji İletişim San. ve Tic. A.Ş. (81.).

Ayrıca, 11. Komite Başkanımız Tuğba Koç’un Genel Müdürü olduğu Onko İlaç San. A.Ş. firması, Sağlık Bakanlığı denetimini başarı ile tamamlayarak “ Aşı Üretim Yetkinlik Onayını” aldı.

Kendilerini buradan kutluyoruz.

Bir güzel haberde, Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Bahar Alan’ın kurucu genel müdürü olduğu Nova Vera Zeytinyağı firması dünyada ilk 10’a giren tek Türk zeytinyağı markası oldu. Kendisini bu büyük başarısından dolayı sizlerin huzurunda tekrar tebrik eder başarılarının devamını dilerim.

Konuşmasını daha sonra ekonomik değerlendirmelerle sürdüren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Aralık ayında; İhracat 17 milyar 844 milyon dolar (+ yüzde 15,97) (tüm zamanların en yüksek değeri)

İthalat 22 milyar 411 milyon dolar (+ yüzde 11,75)

Dış ticaret açığı 4,6 milyar dolar (- yüzde 2,17)

Tüm yıla bakarsak; 2020 yılı ihracatımız 169,5 milyar dolar (- yüzde 6,2) (2019 180,9 milyar dolar idi.) (2020 YEP Hedefi 165,9 milyar dolar)

Salgın nedeniyle, küresel ticaretteki talep daralmasına rağmen gerçekleştirdiğimiz ihracat performansımız olumlu. Salgının ilk aylarında ihracatta ciddi gerilemeler yaşanmıştı. (Nisan -yüzde 41,5 / Mayıs - yüzde 41 )

Hatırlayacaksınız bu aylarda, salgınının Avrupa’ya da kaymasıyla buradaki talep daralması ve komşu ülkelerimizle gümrük kapılarında karantina önlemleriyle aksaklıklar yaşanmıştı. Bunlar, ihracatımıza olumsuz yansıdı.

Haziran ayıyla birlikte ihracatımızda iyileşmeler başladı.

Tabi burada, ihracatımızın yarısını gerçekleştirdiğimiz bilhassa Avrupa pazarının nispeten yavaş toparlanıyor olması toparlanma hızımızı etkiledi.

Yılın son çeyreğinde pandemi öncesi potansiyel yakalayarak, ekim ve aralık aylarında 17 milyar doları aştık. (Ekim 17,3 milyar dolar / aralık 17,8 milyar dolar)

2021 yılında hedefimiz birkaç ayda olsa aylık 20 milyar dolarlık ihracat rakamını geçebilmek.

Burada rekabetçi kurun da ihracatı desteklediğini görüyoruz”

SANAYİ ÜRETİMİ

Sanayi Üretiminin (kasım-yıllık) + yüzde 11,0 (2018 yılından itibaren en yüksek yıllık artış.)

Aylık + yüzde 1,3 . Yıllık artış hızındaki yükselişi çok olumlu karşıladıklarını kaydeden Başkan Zeytinoğlu,

“2020 yılının son çeyreğinde güçlü bir üretim performansı ile devam ediyoruz.

Aralık’ta gerçekleştirdiğimiz rekor ihracat ve kapasite kullanım oranlarındaki artıştan; Aralık’ta da üretim artışının devam edeceğini düşünüyoruz.

Buradan son çeyrek ekonomik büyüme oranlarına sanayiden güçlü katkı geleceğini görebiliyoruz.

2020 yılının son çeyreğinde güçlü bir üretim performansı ile devam ediyoruz.

Aralık’ta gerçekleştirdiğimiz rekor ihracat ve kapasite kullanım oranlarındaki artıştan; Aralık’ta da üretim artışının devam edeceğini düşünüyoruz.

Buradan son çeyrek ekonomik büyüme oranlarına sanayiden güçlü katkı geleceğini görebiliyoruz.

İşsizlik oranı (Ekim) yüzde 12,7

İşsizlik oranını değerlendiren Başkan Zeytinoğlu (Bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan geriledi / Bir önceki ay ile aynı seviyede) Ekim ayında 2019 yılının aynı dönemine göre;

Çalışabilir nüfus 1 milyon 179 bin kişi arttı. (2019 61 milyon 756 bin kişi / 2020 62 milyon 935 bin kişi)

-İşgücüne katılım 1 milyon 288 bin kişi geriledi. (2019 32 milyon 740 bin kişi / 2020 31 milyon 452 bin kişi)

-İstihdam edilenler 896 bin kişi geriledi. (2019 28 milyon 343 bin kişi / 2020 27 milyon 447 bin kişi)

-İşsiz sayısı 391 bin kişi geriledi. (2019 4 milyon 396 bin kişi / 2020 4 milyon 5 bin kişi)

Eylül’den ekime aylık baktığımızda 260 bin kişilik istihdam kaybında; sanayi ve inşaat sektöründe istihdam artışı oldu.

-Sanayi 67 bin kişi arttı.

-İnşaat 9 bin kişi arttı.

-Tarım 297 bin kişi geriledi.

-Hizmetler 40 bin kişi geriledi.

Çalışan sayılarımıza baktığımızda 2018’den 1 milyon 423 kişi daha az. Dikkat etmemiz gereken veri çalışan sayısı olmalı.

“SU KAYIP ORANINI YÜZDE 20 LERİN ALTINA İNDİRECEĞİZ”

Kocaeli Sanayi Odası’nın Meclis Toplantısına konuk konuşmacı olarak katılan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “ İSU olarak Kocaeli’de 850 bin 713 nomal abonemizin yanısıra 1188 adet te sanayi abonemiz bulunmaktadır. İSU olarak 1639 personelimiz bulunmaktadır” 2004 ile 2020 yıllarının karşılaştırmalarının hatalı olacağını vurgulayan İSU Genel Müdürü Sağlık , “ o zamanlar kayıp kaçak oranı yüzde 72 seviyelerinde imiş.l6 yılda yapılan çalışmalarla bu oran şimdi yüzde 28 lerde bulunuyor.Yani 100 ton susyu 28 tonunu kaybediyoruz. Hedefimiz bu oranı yüzde 20 lere düşürmektir. Önümüzdeki süreçte çalışmaları süren projelerin tamamlanması sonrası 358 milyon tona ulaşacaktır” Son yağan karın adeta imdatlarına yetiştiğini vurgulayan İSU Genel Müdürü Sağlık , “ Şu anda yüzde 16 seviyesinde olan suyumuz son yağan karların erimesi sonrası yüzde 40’lara çıkabilir “ dedi.