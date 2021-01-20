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20 Oca 2021 - 16:04- Asayiş G: 20 Oca 2021 - 16:13

3. kattan atılarak öldürülen 20 yaşındaki genç kızın davasında ilginç savunma

Kocaeli’nde 20 yaşındaki genç kızı tasarlayarak öldürüp pencereden atan baba ve oğlun görüldüğü davada sanığın avukatından ilginç savunma geldi. Avukat, "Tercümanın yanlış çevirmesi ile sanıklar cezaevinde yatmaktadır" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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Olay  İzmit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 5 Şubat 2019 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki Siwar Keblawi adlı genç kızın 3. kattan düştüğünü ve öldüğünü tespit eden polis ekipleri genç kızın cesedinin düştüğü yerden babası Z.K. ve ağabeyi Y.K tarafından eve taşındığını belirledi. Evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, genç kızın odasının kapısının kırık ve ölen Keblawi’nin boğazında morluklar olduğunu tespit etti. Ekipler Siwar Keblawi’nin babası Z.K. ve Y.K.’yi gözaltına aldı. Genç kızı daha önceki nişanlısından ayrılması nedeniyle öldürdüğü iddia edilen baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADLİ TIP KURUMUNDAN DA BİR DELİL BULUNMAMAKTADIR

’Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek’, ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından yargılanan Z.K. ve oğlu Y.K., 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edildi. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada sanık Z.K ve Y.K. ile elektrik kesintileri nedeniyle SEGBİS bağlantısı yapılamadı. Duruşmaya Sanık Y.K.’nin avukatı Sabih Sorucu’nun dinlenmesi ile başladı. Sanık Y.K.’nin avukatı Sabih Sorucu, "Düşme öncesinde ve sonrasında bir zorlamaya maruz kalmadığı raporlarda yer almaktadır. Yargılama sürecinde kendi kızını öldürmeye sebep verecek bir durum yoktur. Tercümanın yanlış çevirmesi ile sanıklar cezaevinde yatmaktadır. Adli tıp kurumundan da bir delil bulunmamaktadır. Müvekkilimin tahliyesini talep etmekteyim" dedi.


"KIZIN KANINDA ETONOL TESPİT EDİLDİ"


Daha sonra söz alan Z.K.’nin avukatı Nazmi küçükosmanoğlu ise, "Boğazı sıkılmış olduğu söyleniyordu ancak ancak öyle bir iz yok. Otopsi raporunda da öyle bir şey bulunmuyor. Evde, halıda kan bulunmamakta, kapıda da bir zorlama bulunmuyor. 2 yıldır müvekkilim boşuna cezaevinde yatmaktadır. Kızın kanında etonol tespit edilmiştir. Müvekkilimin tahliyesini talep etmekteyim" diye konuştu.


DURUŞMA İLERİ TARİHE ERTELENDİ


Mahkeme heyeti üstsoydan akrabayı kasten öldürme suçundan yargılanan Z.K. ve Y.K.’nin tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

# İzmit

20 Oca 2021 - 16:04 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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