Pehlevan: Servis doluluk oranımız yüzde 30'lara düştü

Pehlevan, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuç verdiğini söyledi. Servis doluluk oranının yüzde 30'lara düştüğünü belirten Pehlevan, "Yoğun bakım doluluk oranı azaldı, yüzde 54 seviyelerinde, ventilatör doluluk oranlarımız da yüzde 30'larda. Bunlar, tedbirlerin etkili olduğunu gösteriyor. Ama bu bizi yanıltmasın. Önlemler konusunda kesinlikle gevşemememiz lazım. Aşılama çalışmalarımızla beraber maske, mesafe ve hijyene kesinlikle dikkat etmemiz lazım. Bu ihmal etmeye gelmez. Son hasta taburcu olana kadar önlemleri asla gevşetmememiz lazım." ifadelerini kullandı.
Sağlık çalışanlarına verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür eden Pehlevan, "Sağlık personelimiz gerçekten çok yoruldu. Ama ortada alınmış bir sonuç var. Bu durum da sağlık personelimizin moralini yükseltti." dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.