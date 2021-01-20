"Tayaş Gıda'da hukuksuzluk diz boyu"

Pandemi sürecinde işçilerin günde 12 saat çalıştırıldığı Tayaş Gıda’da ücretsiz izne çıkarılan yaklaşık 60 işçi, işbaşı yaptırılmadı. Üstelik patron ve yöneticiler, açtıkları ilanla yeni işçi alımı girişiminde bulundu. DİSK/Gıda-İş Sendikası, “Ne hak var ne hukuk” diyerek fabrika önünde eylem yaptı. DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş ve Lastik-İş’in yanı sıra CHP, Emek Partisi ve EYT Gebze Derneği üye ve yöneticilerinin de destek verdiği eylemde basın açıklamasını DİSK/Gıda-İş Genel Sekreteri Olcay Özak okudu. Açıklamada“Mevcut durumda çalışan işçiyi ücretsiz izne çıkarıp yeni işçi alımına girişmek haksızlık ve hukuksuzluk değil de nedir” diye sordu.

"SAYI HER GEÇEN GÜN ARTMIŞTIR"

Özak, Tayaş’ta pandemi sürecinde yaşananlar şöyle sıraladı: 2021’in son aylarında calışma saatleri 8 saatten 12 saate çıkartıldı. 26 Aralık günü bir kadın işçi, makinaya ellerine kaptırdı ve kesikler oluştu. Ancak fabrika yetkilileri işçilere, “İşçi arkadaşımız makinaya kendisi elini sokmuş, kendi hatası olduğunu kabul etmiştir” açıklamasında bulundu. Tek derdi planlanan tonajın çıkması olan Tayaş patronu Kovid-19’a karşı önlem çağrılarının yapıldığı günlerde, işçileri mola saatlerinde dip dibe dinlenmek zorunda bırakmış, tezgah başında bayılıncaya kadar çalıştırmış, 50’den fazla işçiye virüs bulaşmış ve bu sayı her gecen gün artmıştır.

"TAYAŞ'TA HUKUKSUZLUK DİZ BOYU"

İşçileri bölmek adına Tayaş işçilerine zamanında maaşları yatırılırken, taşeron Öz Şahinler firmasında çalışan işçilerin maaşları geç ödenmiştir. Kreş açma zorunluluğu olan Tayaş yönetimi, sorumluluğunu yerine getirmezken, vardiyaları işçilere sorulmadan değiştirilerek ev içi huzursuzluğa neden olmuştur. Tayaş’ta hukuksuzluğun diz boyu olduğunun açıkça görüldüğünü söyleyen Özak, ”Peki, denetim neden yapılmamaktadır” diye sordu ve denetimin artırılması çağrısında bulundu.

"PATRONLAR İŞÇİLERE SALDIRMIŞTIR"

Ücretsiz izin uygulamasının ağır bir cezaya dönüştüğünü vurgulayan Özak, “Pandemi döneminde dahi işçilerin emeği üzerinden zenginliğine zenginlik katan Tayaş patronu bu hukuksuz uygulamalarıyla işçileri açlığa mahkum etmiştir” dedi. Ücretsiz izin uygulamasıyla işçilerin sadece açlığa mahkum edilmediğini, aynı zamanda hak arama mücadelesinin de önüne geçildiğini, fiili olarak kıdem hakkının askıya alındığını belirten Özak, “Migros, HSK, Özer, Baldur, FZK işçilerinin sendikalaşma, hak arama mücadelesine karşı patronlar ücretsiz izin uygulaması ile işçilere saldırmıştır.

"TEK TARAFLI FESİH"

Aylarca, günlerce ücretsiz izinde kalan işçi, evine bir lokma götürebilmek için, başka iş arayışlarına girmiş, ‘tek taraflı fesih’ yapmaya zorlanarak, kıdem hakkı dolaylı yollarda gasbedilmiştir. Bu saldırıların bir yanını Tayaş patronu oluşturuyorsa, zeminini de hükümetin aldığı kararlar oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

“TAYAŞ’A SENDİKAYI SOKACAĞIZ”

Tüm baskılara rağmen Tayaş’ta yüzlerce işçinin Gıda İş’e üye olmaya devam ettiğinin altını çizen Özak, ”İşçi arkadaşlarımız bu sorunlara karşı tek çözümün örgütlü, sendikalı olmaktan geçtiğini biliyor. İşçiler sendikasına sahip çıkacak, biz de üzerimize düşen görevi yerine getirecek, Tayaş’a sendikayı sokacağız! İşte o zaman işçilerin sorunları ortadan kalkacak, çünkü artık işveren istediği gibi davranamayacak, işçiler de toplu sözleşme hakkı ile söz sahibi olacak. İşçi arkadaşlarımız da sendikamızın da mücadele kararlığı devam edecektir” diyerek açıklamasını noktaladı.