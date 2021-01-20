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20 Oca 2021 - 17:01- Gündem G: 20 Oca 2021 - 17:04

Kocaeli'de elektrikler gitti! Davalar yarım kaldı

Kocaeli Adliyesinde süren elektrik kesintileri, duruşmaların ertelenmesine sebep oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Kent genelinde 17 Ocak'ta başlayan elektrik kesintisi,  Kocaeli Adliyesini de etkiledi. Adliyede 3 gündür zaman zaman kesilen elektrikler, duruşmaları ve vatandaşın işlemlerini aksattı. SEGBİS’e bağlanamayan sanıklar, yakınları ve avukatlar ise duruma tepki gösterdi. Elektrik kesintisi yüzünden duruşmalar ileri bir tarihe ertelendi.
Şehrin belirli yerlerinde elektrik kesintisi devam ederken, vatandaşlarda bu durumdan mağdur olduklarını belirtti.
# Kocaeli

20 Oca 2021 - 17:01 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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