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20 Oca 2021 - 17:17- Asayiş G: 20 Oca 2021 - 17:23

Cansız bedeni bulunan doktora gözyaşlarıyla veda

Kartepe'de, kaybolduktan 5 gün sonra dere yatağı içerisindeki aracında ölü olarak bulunan doktor Uğur Tolun, memleketi İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli’de, özel bir hastanede çalışan ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan doktor Uğur Tolun’un cansız bedeni, evinin 150 metre ilerisindeki kullanılmayan tren yolu menfezine düşen aracı içerisinde bulunmuştu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Uğur Tolun’un cansız bedeni morga kaldırılmış ve yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilmişti. Doktor Tolun’un naaşı, dün Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kılınan namazın ardından memleketi İzmir’e gönderildi.

KIZI TABUTUNA FENERBAHÇE'NİN BAYRAĞINI BIRAKTI

Doktor Uğur Tolun için İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Hacılarkırı Mezarlığı’nda tören düzenlendi. Törene doktor Uğur Tolun’un annesi Fadime Tolun, ağabeyi Ufuk Tolun, kız kardeşi Pınar Tolun ve 17 yaşındaki kızı Jülide Tolun katıldı. Uğur Tolun'un kızı Jülide Tolun, babasının tabutu üzerine taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin bayrağını bıraktı. Cenaze töreninin ardından anne Fadime Tolun, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından Uğur Tolun’un naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

# İzmit, Kocaeli, Uğur Tolun

20 Oca 2021 - 17:17 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kartepeli Alirıza - ahirettede fenerli başkan ve futbolcular kurtarmaya gelir inş.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Ocak 17:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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