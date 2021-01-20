Yıldızlı, Büyükakın’a sert çıktı “Kürsü başından ders vermeye kalkışmayın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Kocaeli’deki tek belediyesi olan İzmit Belediyesi’ni ziyaret ederek bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda CHP’li belediyelerin çalışmalarından övgü dolu sözlerle bahseden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı’dan cevap gecikmedi.

KÜRSÜ BAŞINDAN DERS VERMEYE KALKIŞMAYIN

Kocaeli’deki AK Partili 12 belediye ile CHP’li tek belediye olan İzmit Belediyesi’nin bugüne kadar yaptığı işleri karşılaştırmayı teklif eden CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Sayın Tahir Büyükakın, yapamadıkları işleri telafi etmek yerine gündem değiştirmeyi çok seviyor. Susuz ve elektriksiz bıraktığınız Kocaeli’ye bir tane kalıcı hizmet bırakmayıp, defalarca aynı yerlerin yeni işmiş gibi açılış kurdelesini keserek kürsü başından yerel yönetim dersi vermeye kalkışmayın” diye konuştu.

SAYGISIZLIĞI SİZ DAHA İYİ BİLİRSİNİZ

Başkan Yıldızlı, “Ciddiyetten bahseden Sayın Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i bakan programlarına yok sayılarak çağırılmadığını çabuk unutmuş olacak ki, genel başkanımızın ‘Büyükşehir Belediye Başkanı’ hitabına bozulmuş. Seçmenin iradesine nasıl saygısızlık yapıldığını, insanları nasıl ayrıştırdığınız, halka değil yandaşa hizmet anlayışını elbette siz daha iyi bilirsiniz. 18 yıllık iktidarınızda ülkemizin geldiği şu noktada bir başına bıraktığınız halkımız açlıkla, yoksullukla boğuşuyor. Bu halkı ciddiye almayan, sesini duymayan sizlersiniz. Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimleriyle, meclisteki temsiliyeti ile tüm kademeleri ile halkın iktidarı için yürüyor. ” ifadelerini kullandı.