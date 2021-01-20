Körfez Ticaret Odası üyelerine avantaj sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda NÖ-MER Nöroloji kliniği ile avantaj protoklü imzaladı. Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve NÖ-MER Klinik sahibi Nuran Burcu Arkalı’nın katılımı ile gerçekleştirilen avantaj prtoklü imzalama programında Arkalı Körfez Ticaret Odası personel ve üyelerinin yararlanabilecekleri avantajları anlattı.

ÜYELER VE BİRİNCİ DERECE YAKINLARI AVANTAJLARDAN YARARLANABİLECEK

Arkalı protokol imza töreninde ‘’ oda personeli ve üyelerin bakmakla yükümlü oldukları ve birinci derece yakınlarını kapsayan avantaj protokolü ile kliniğin verdiği hizmetlerden cari fiyatlar üzerinden belirli oranlarda avantajlardan yararlanabilecekler. Üyeler kendilerine tanınan avantajları Körfez Ticaret Odasının resmi web sitesinden inceleyebilecekler’’ dedi. İmza töreninde konuşan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ise göreve geldiğimiz günden bu yana üyelerimize farklı alanlarda hizmetler sunuyoruz, avantaj protokollerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Bugün imzaladığımız avantaj protokolümüzün üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz’’ dedi.