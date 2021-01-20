Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
20 Oca 2021 - 20:01- Asayiş G: 20 Oca 2021 - 20:05

Yeni doğan bebeğini öldüren kadın tutuklandı

İzmit'te yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldüren 3 çocuk annesi kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
mask

Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk annesi olan M.T. (29) adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. M.T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evininde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından özel bir hastanede kanaması olduğu için tedavi altına alınan M.T., tedavisi sonrasında emniyete götürüldü. Polis merkezinde ifadesi alınan M.T., işlemleri sonrasında sevk edildiği  Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
# Kocaeli, İzmit, çocuk

20 Oca 2021 - 20:01 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kural ihlali yapan 243 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 243 kişiye para cezası
Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı mask
Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı
Yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldüren anne adliyeye sevk edildi mask
Yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldüren anne adliyeye sevk edildi
Kocaeli'de bebek dehşetinin yaşandığı ev görüntülendi mask
Kocaeli'de bebek dehşetinin yaşandığı ev görüntülendi
Buzlanma buna sebep oldu! Yol ulaşıma kapatıldı mask
Buzlanma buna sebep oldu! Yol ulaşıma kapatıldı
3 arkadaşın yaşadığı ev alev alev yandı mask
3 arkadaşın yaşadığı ev alev alev yandı
Anket Çayırova Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yaylada mahsur kalan doktor ve ailesi kurtarıldı mask
Yaylada mahsur kalan doktor ve ailesi kurtarıldı
Yuvacık barajında su seviyesi artışta mask
Yuvacık barajında su seviyesi artışta
Kayıp doktor ölü olarak bulundu mask
Kayıp doktor ölü olarak bulundu
Dün gece Türkiye’nin en soğuk ili Kocaeli oldu mask
Dün gece Türkiye’nin en soğuk ili Kocaeli oldu
Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! 8 derece daha düşecek mask
Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! 8 derece daha düşecek
Valilikten kayıp doktor açıklaması mask
Valilikten kayıp doktor açıklaması

GALERİ

Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi mask
Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi
Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi yaptılar mask
Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi yaptılar
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı mask
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı
TEM'de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı mask
TEM'de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları mask
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları
Yağışa dayanamadılar! Seralarda maddi hasar mask
Yağışa dayanamadılar! Seralarda maddi hasar
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL