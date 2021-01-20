CHP Derince'den ulaşım zammına tepki

Koçak ve yönetim kurulu ulaşım zammı ile ilgili açıklamalarında, "Ulaşım en temel haklardan biridir. İnsanların toplum yaşamına katılabilmesi için ulaşımı kullanması gerekmektedir. Bu nedenle ulaşım kamusal bir haktır ve nitelikli olarak halka sunulmalıdır. Kamusal alanın inşasında siyasal bir hak olarak ulaşım hakkının savunulması, “seyahat özgürlüğü” kavramına karşı “ulaşım hakkı” kavramının yaygınlaştırılması öncelenmelidir. 'Toplu taşıma araçlarına olan ilginin her geçen artmakta olup hedefimiz toplu taşımayı daha modern, daha hızlı, daha güvenli ve erişebilir hale getirmektir' diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın halkına Türkiye'nin en pahalı ulaşım hizmetini reva görmektedir.

SAHTE İNDİRİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kasım ayının sonunda daha pahalıya sunmaya ve 2021 yılında ulaşıma %16,7 oranında zam yapmaya karar verdi. Zamlı fiyatlar şehir için ulaşım 3,5 TL, indirimli tarife 2,55 TL ve öğrenci 1,75 TL olarak 1 Ocak itibari ile uygulanmaya başlandı. Her zamanki gibi zam haberi önden servis edildi. 1 Ocak tarihine kadar zam üstünden sahte indirim gösterilen ulaşım ücreti 1 Ocak itibariyle vatandaşımızın cebine yansıdı. Hali hazırda birçok bölgeye sefer sayılarının yetersiz kaldığı, sağlık açısından gerekli önlemlerin alınmadığı, kontrollerin olmadığı zamanlarda fazla sayıda yolcu ile seyahat ettiğimiz “bu kaliteli” ulaşım hizmetlerini halkımızın gözlem ve takdirine bırakıyoruz.

ZAM GERİ ÇEKİLMELİ

Pandeminin yarattığı ekonomik dar boğazda vatandaşının sırtına yük üstüne yük bindiren iktidar partisinin yerel yöneticileri bu yanlıştan dönmeli ve ulaşım zammını geri çekmelidir. Ulaşımda özelleştirmelere karşı çıkılmalıdır. Kent içi toplu taşıma yerel yönetimler tarafından kar amacı gütmeden verilmelidir. Balık istifi ulaşım son bulmalıdır. Sefer sayıları arttırılmalıdır. Nitelikli, insan sağlığına uygun bir ulaşım hizmeti sunulmalıdır. Tahir Büyükakın ancak bunları sağlarsa sözünün vatandaş nezdinde bir karşılığı ve gerçekçiliği olacaktır. Halk için, halkın yanında ve halk yararına olan mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.