Vaka ve vefat sayısında düşüş

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 20 Ocak Çarşamba gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 168 bin 894 testle birlikte toplam test sayısı 27 milyon 867 bin 450’ya ulaştı.

6 BİN 435 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bugün semptom gösteren 752 hastayla birlikte 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 406 bin 21’ya çıktı. Can kaybı da 159 artarak 24 bin 487’ye yükseldi.

2 BİN 102 AĞIR HASTA VAR

Güncel tabloya göre 5 bin 932 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, ağır hasta sayısı 2 bin 102 oldu.