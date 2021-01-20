Vaka ve vefat sayısında düşüş

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 20 Ocak Çarşamba gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 168 bin 894 testle birlikte toplam test sayısı 27 milyon 867 bin 450’ya ulaştı.
6 BİN 435 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ
Bugün semptom gösteren 752 hastayla birlikte 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 406 bin 21’ya çıktı. Can kaybı da 159 artarak 24 bin 487’ye yükseldi.
2 BİN 102 AĞIR HASTA VAR
Güncel tabloya göre 5 bin 932 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, ağır hasta sayısı 2 bin 102 oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.