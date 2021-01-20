Oteli soyan hırsız eski çalışanı çıktı

Kocaeli’nin tatil beldesi Kandıra’nın Kerpe Mahallesinde bulunan Kerpe Lidya Beach Otel’e giren hırsız ya da hırsızlar, otel odalarında bulunan 93 adet LCD televizyonları çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Kış sezonu nedeniyle kapalı olan oteline kontrole geldiğinde hırsız girdiğini ve televizyonların çalındığını fark eden otel sahibi Tekin Alkan durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Konuyla ilgili inceleme yapan jandarma ekipleri yaklaşık 3 gün sonra hırsızlık faili olarak daha önce otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve Aralık ayında işten ayrılan R.D. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

ESKİ ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

Eski çalışan R.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken otelden çalınan televizyonlar da ele geçirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kandıra Lidya Beach Otel’in sahibi olan Tekin Alkan, “Otelim kışın kapalı, elektrikleri kesik ve kameralarımız da kapalı oluyor. Bekçimiz vardı, Aralık ayında da işten çıkmıştı. 3, 4 gün önce otele gittim. Odalara baktığımızda bütün televizyonların çalındığını fark ettik ve durumu jandarmaya bildirdik. Jandarma ekipleri hemen bizimle ilgilenerek otele geldiler ve inceleme yaptılar. Parmak izi çalışmaları yaptılar. İfademi aldılar ama ben 93 tane televizyon için uğraşmalarını istemedim ve şikayetçi olmadım” dedi.

TÜRKİYE’DE ADALET VARMIŞ BİR KEZ DAHA GÖRDÜM

Alkan, “Jandarma ekipleri bana Kandıra Cumhuriyet Savcısı’nın ve alay komutanının talimatı olduğunu söyleyerek hırsızı bulacaklarını söylediler. Ben bulabileceklerine ihtimal vermiyordum. Kameralar da çalışmıyordu ama ona rağmen hırsızı 3 günde buldular. Ben şuna inandım ki bazen televizyonda bazı kişiler çıkıp konuşuyorlar, Türkiye’de hukuk yok, güven yok, adalet yok diye. Ben onlara seslenmek istiyorum. Kocaeli’de bir alay komutanımız var, Kandıra’da bir başsavcımız var, bu işle ilgilenen bir savcımız var. Kandıra İlçe Jandarma Komutanımız var. Kerpe Karakol Komutanı hiç uyumadan yorulmadan çalışarak ekip halinde hırsızı bulduklarını bana ilettiler. Ben çok mutlu oldum” dedi.

HEPSİNİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BAĞIŞLAYACAĞIM

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben artık şuna inandım; Kandıra Kerpe’de bizim mal ve can güvenliğimiz onlara emanet. Ben başıma bu iş gelene kadar hiçbirini tanımıyordum ama bu işle ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum. Benim mutluluğum televizyonlarımın bulunmasından değil, gerçekten korunduğumuzu ve güvende olduğumuzu bilmekten mutluyum. Televizyonlarımın hiçbirini teslim almayacağım. Kaç tanesi de bulunduysa hepsini ihtiyacı olana bağışlayacağım” şeklinde konuştu.