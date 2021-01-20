Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
20 Oca 2021 - 23:48- Asayiş G: 20 Oca 2021 - 23:49

Kaçak sigara süngerleri ele geçirildi

Çayırova’da durdurularak arama yapılan 2 araçtan gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 119 kutu halinde 2 bin 380 sigara sarma filtre süngeri ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiren çalışma sonucu, takibe alınarak durdurulan 2 ayrı araçta  yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 119 kutu halinde 2 bin 380 sigara sarma filtre süngeri  ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki  kişi  hakkında adli işlem yapıldı.
# Kocaeli

20 Oca 2021 - 23:48 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kaçak sigara süngerleri ele geçirildi mask
Kaçak sigara süngerleri ele geçirildi
Kural ihlali yapan 243 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 243 kişiye para cezası
Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı mask
Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı
Yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldüren anne adliyeye sevk edildi mask
Yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldüren anne adliyeye sevk edildi
Kocaeli'de bebek dehşetinin yaşandığı ev görüntülendi mask
Kocaeli'de bebek dehşetinin yaşandığı ev görüntülendi
Buzlanma buna sebep oldu! Yol ulaşıma kapatıldı mask
Buzlanma buna sebep oldu! Yol ulaşıma kapatıldı
Anket Çayırova Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yaylada mahsur kalan doktor ve ailesi kurtarıldı mask
Yaylada mahsur kalan doktor ve ailesi kurtarıldı
Yuvacık barajında su seviyesi artışta mask
Yuvacık barajında su seviyesi artışta
Kayıp doktor ölü olarak bulundu mask
Kayıp doktor ölü olarak bulundu
Dün gece Türkiye’nin en soğuk ili Kocaeli oldu mask
Dün gece Türkiye’nin en soğuk ili Kocaeli oldu
Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! 8 derece daha düşecek mask
Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! 8 derece daha düşecek
Valilikten kayıp doktor açıklaması mask
Valilikten kayıp doktor açıklaması

GALERİ

Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi mask
Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi
Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi yaptılar mask
Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi yaptılar
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı mask
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı
TEM'de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı mask
TEM'de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları mask
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları
Yağışa dayanamadılar! Seralarda maddi hasar mask
Yağışa dayanamadılar! Seralarda maddi hasar
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL