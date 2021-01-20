Kaçak sigara süngerleri ele geçirildi

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiren çalışma sonucu, takibe alınarak durdurulan 2 ayrı araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 119 kutu halinde 2 bin 380 sigara sarma filtre süngeri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi hakkında adli işlem yapıldı.