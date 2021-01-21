Burak Süleyman gelecek mi? İlk kez konuştu

Kocaelispor’dan sezon öncesinde Süper Lig takımlarından Göztepe’ye transfer olan Burak Süleyman özellikle sosyal medyada çıkan “Geri dön” paylaşımları ile ilgili kısa bir değerlendirme yaptı. Süleyman “Ben menajerimle gitmek istediğimi söyledim, izin vermediler. Yani Göztepe Kulübü beni 1. Lig’e ya da başka bir yere bırakmıyor, yönetim anlamında tutuyorlar. Yönetimimizle görüşeceğim ve Kocaelispor’un bir isteği olduğunu söyleyeceğim. Nasıl olur, nasıl yaparız, genel şartlar nasıl şekillenir ortak bir paydada buluşup buluşmayacağımıza karar vereceğiz. Yönetimimizin vereceği karara saygı duymak zorundayım. Neticesinde 2022’ye kadar bu kulübün sporcusuyum” dedi.