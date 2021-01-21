Ahmet Önal, Mardin’de!

Son olarak Manisaspor’un kalesini koruyan başarılı file bekçisi yeni takımında başarılı olmak istediğini ifade etti. Futbola Antalya Büyükşehir Belediyespor’da başlayan 1993 doğumlu kaleci sırası ile Karatay Belediye, Konyaspor, Kemer, Karagümrük, Kahramanmaraş, Ankaraspor, Mamak FK, Erzincan, Tekirdağ, Osmaniye, Batman ve Cizrespor takımlarında ter döktü. Mardin ekibi ayrıca Sercan Yılmaz ve Kırşehir Belediyespor'dan Muhammet Apuhan ile de anlaştı.