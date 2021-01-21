Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
21 Oca 2021 - 08:52- Spor G: 21 Oca 2021 - 08:53

Kocaelispor’un gündemindeydi, Bodrum aldı

Kocaelispor’un gündemindeydi, Bodrum aldı

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Kocaelispor’un da kanat transferi için listesinde yer alan isimlerden Süleyman Güneş, 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Bodrumspor ile anlaştı. Ankara Demirspor forması ile dikkat çeken bir performans ortaya koyan 23 yaşındaki İzmirli futbolcu bu sezon 17 lig ve 1 de kupa maçında toplam 4 gol 5 asistle oynadı.
# Kocaelispor

21 Oca 2021 - 08:52 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaelispor’un gündemindeydi, Bodrum aldı mask
Kocaelispor’un gündemindeydi, Bodrum aldı
Ahmet Önal, Mardin’de! mask
Ahmet Önal, Mardin’de!
Bu ülkede başarı cezasız kalmaz ! mask
Bu ülkede başarı cezasız kalmaz !
Emre Okur Muğla’da mask
Emre Okur Muğla’da
BAL’da transfer taarruzu mask
BAL’da transfer taarruzu
Gölcükspor’da Enes Dada şoku mask
Gölcükspor’da Enes Dada şoku
Anket Çayırova Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kayıp doktor ölü olarak bulundu mask
Kayıp doktor ölü olarak bulundu
Kocaeli'de Kılıçdaroğlu'na hakaret etti! mask
Kocaeli'de Kılıçdaroğlu'na hakaret etti!
Dün gece Türkiye’nin en soğuk ili Kocaeli oldu mask
Dün gece Türkiye’nin en soğuk ili Kocaeli oldu
Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! 8 derece daha düşecek mask
Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! 8 derece daha düşecek
Valilikten cansız bedeni bulunan doktor için açıklama! mask
Valilikten cansız bedeni bulunan doktor için açıklama!
Banyoda doğurduğu bebeğini boğazını keserek öldürdü mask
Banyoda doğurduğu bebeğini boğazını keserek öldürdü

GALERİ

Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi mask
Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi
Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi yaptılar mask
Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi yaptılar
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı mask
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı
TEM'de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı mask
TEM'de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları mask
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları
Yağışa dayanamadılar! Seralarda maddi hasar mask
Yağışa dayanamadılar! Seralarda maddi hasar
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL