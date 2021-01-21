Kocaelispor’un gündemindeydi, Bodrum aldı

Kocaelispor’un da kanat transferi için listesinde yer alan isimlerden Süleyman Güneş, 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Bodrumspor ile anlaştı. Ankara Demirspor forması ile dikkat çeken bir performans ortaya koyan 23 yaşındaki İzmirli futbolcu bu sezon 17 lig ve 1 de kupa maçında toplam 4 gol 5 asistle oynadı.