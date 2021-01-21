İnce, 1 Mart’ta CHP’den ayrılacak

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in de İnce'nin partisine geçeceği belirtiliyor. CHP Genel Merkez yöneticileri İnce konusunda yorum yapmazken, parti yönetimi milletvekillerini takibe aldı. CHP yönetimi İnce'nin partisine katılımın sınırlı sayıda olacağını hesaplarken, istifası beklenen 3 milletvekili son dönemde Kılıçdaroğlu ile bir diyalog girişiminde bulunmadı.(Sözcü)