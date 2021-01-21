Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
21 Oca 2021 - 08:53- Siyaset G: 21 Oca 2021 - 09:00

İnce, 1 Mart’ta CHP’den ayrılacak

CHP içinde başlattığı “Memleket Hareketi”ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce “Memleket” adını vereceği partisinin kuruluş hazırlıklarını sürdürüyor. Öte yandan İnce’nin 1 Mart günü CHP’den istifa edeceği bildirildi.

mask

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in de İnce'nin partisine geçeceği belirtiliyor. CHP Genel Merkez yöneticileri İnce konusunda yorum yapmazken, parti yönetimi milletvekillerini takibe aldı. CHP yönetimi İnce'nin partisine katılımın sınırlı sayıda olacağını hesaplarken, istifası beklenen 3 milletvekili son dönemde Kılıçdaroğlu ile bir diyalog girişiminde bulunmadı.(Sözcü)

21 Oca 2021 - 08:53 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
CHP Derince'den ulaşım zammına tepki mask
CHP Derince'den ulaşım zammına tepki
“Ulaşım zammı derhal geri alınmalıdır” mask
“Ulaşım zammı derhal geri alınmalıdır”
CHP’li İşeri: Aşı konusunda endişeliyiz mask
CHP’li İşeri: Aşı konusunda endişeliyiz
“Kaostan ikbal arayanlar aklını başına alsın” mask
“Kaostan ikbal arayanlar aklını başına alsın”
AKP’den Atatürk heykeli eleştirisi! “Yüzünü de unutmuşsunuz”   mask
AKP’den Atatürk heykeli eleştirisi! “Yüzünü de unutmuşsunuz”  
Çakar’dan Başiskele’ye araç misillemesi mask
Çakar’dan Başiskele’ye araç misillemesi
Anket Çayırova Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kayıp doktor ölü olarak bulundu mask
Kayıp doktor ölü olarak bulundu
Kocaeli'de Kılıçdaroğlu'na hakaret etti! mask
Kocaeli'de Kılıçdaroğlu'na hakaret etti!
Dün gece Türkiye’nin en soğuk ili Kocaeli oldu mask
Dün gece Türkiye’nin en soğuk ili Kocaeli oldu
Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! 8 derece daha düşecek mask
Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! 8 derece daha düşecek
Valilikten cansız bedeni bulunan doktor için açıklama! mask
Valilikten cansız bedeni bulunan doktor için açıklama!
Banyoda doğurduğu bebeğini boğazını keserek öldürdü mask
Banyoda doğurduğu bebeğini boğazını keserek öldürdü

GALERİ

Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi mask
Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi
Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi yaptılar mask
Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi yaptılar
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı mask
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı
TEM'de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı mask
TEM'de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları mask
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları
Yağışa dayanamadılar! Seralarda maddi hasar mask
Yağışa dayanamadılar! Seralarda maddi hasar
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL