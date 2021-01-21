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21 Oca 2021 - 09:56- Asayiş G: 21 Oca 2021 - 09:59

Kovid-19 tedbirlerine uymayan 239 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 239 kişiye para cezası kesildi.
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1017 iş yeri denetlendi, 16 bin 370 kişi kontrol edildi. Denetimlerde, maske takmayan 119, yasaklanan yerlerde sigara içen 43, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 71, karantina tedbirine uymayan 5 kişi ile izin verilen saatler dışında çalışan 1 iş yeri sahibine para cezası uygulandı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 120 şüpheli de denetimler sırasında yakalandı. Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 1375 araç kontrol edildi. 

21 Oca 2021 - 09:56 - Asayiş

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