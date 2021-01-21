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21 Oca 2021 - 10:05- Gündem G: 21 Oca 2021 - 10:09

Meteoroloji'den birçok il için turuncu uyarı

Hafta içinde etkili olan kar yağışının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Meteoroloji'den İstanbul ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu birçok il içinde sarı ve turuncu uyarıda bulundu. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde 12 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Buna göre; Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Giresun, Ordu ve Samsun için zirai don sarı uyarısı yapıldı.

Doğu Karadeniz ile Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde bugün karla karışık yağmur ve kar yağışı, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün ülkenin doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan İstanbul, Kocaeli ve Bursa'nın da aralarında olduğu birçok il için Turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgesel olarak yapılan hava tahminleri ise şöyle:

MARMARA BÖLGESİ 

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EGE BÖLGESİ 

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ 

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ 

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ 

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLERDE DURUM 

Denizlerde ise Doğu Akdenizde fırtına beklendiği belirtildi. Bunun yanı sıra dalga boyunun Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz'de genellikle 1 ile 2 metre arasında olduğu ifade edilirken parçalı az bulutlu ve görüş mesafesinin iyi ya da orta derece olduğu bildirildi.

Cuma günü ülke genelinde kar yağışı gözükmüyor. Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla'da yağmur etkisini gösterecek.

SARI UYARI NEDİR? 

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU UYARI NEDİR? 

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

# Kocaeli, İstanbul

21 Oca 2021 - 10:05 - Gündem

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