ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları Üsküdar Üniversitesi ile buluştu

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kocaeli Okullarının, 11.sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen “Üniversite ve Bölüm Tanıtım Günleri” yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor. Etkinliğinin ilk haftalarında Yeditepe Üniversitesi ve Koç Üniversitesi akademisyenleri ile buluşan ODTÜ GV’li öğrenciler, ilk yarıyılı tamamlarken Üsküdar Üniversitesi ile online platformda buluştu.

KARİYER SOHBETLERİ İLE BULUŞTULAR

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, KYÖV Özel Anadolu Lisesi PDR birimi tarafından öğrencilerin kariyer planlama süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen “Üniversite ve Bölüm Tanıtım Günleri” kapsamında öğrenciler bu hafta Prof. Dr. Tunç ÇATAL ile Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü; Ergoterapist Berfin DEMİRCİ ile Ergoterapi bölümü hakkında bilgi aldılar.

DETAYLI BİLGİ EDİNDİLER

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulu 11.sınıf öğrencileri bölümlerin iş ve kariyer olanakları, çalışma koşulları, meslekte ilerleme süreçleri gibi birçok konuda merak ettiklerini sorma fırsatı elde ettiler. Akademisyenler tarafından öğrencilere ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerinin, kendilerini tanımalarının, verimli ve kararlı bir çalışma düzeni oluşturmalarının hedeflerine ulaşmalarında etkili olacağı ifade edildi.

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okullarında, bölümleri, alternatifleri tanımalarına, değerlendirmelerine katkı sağlayan yeni bir Kariyer Sohbeti ile eğitim öğretim ilk yarıyılı keyifle öğrenerek sonlamış oldu.