Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
21 Oca 2021 - 14:24- Gündem G: 21 Oca 2021 - 14:28

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları Üsküdar Üniversitesi ile buluştu
mask

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kocaeli Okullarının, 11.sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen “Üniversite ve Bölüm Tanıtım Günleri” yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor. Etkinliğinin ilk haftalarında Yeditepe Üniversitesi ve Koç Üniversitesi akademisyenleri ile buluşan ODTÜ GV’li öğrenciler, ilk yarıyılı tamamlarken Üsküdar Üniversitesi ile online platformda buluştu.

KARİYER SOHBETLERİ İLE BULUŞTULAR 

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, KYÖV Özel Anadolu Lisesi PDR birimi tarafından öğrencilerin kariyer planlama süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen “Üniversite ve Bölüm Tanıtım Günleri” kapsamında öğrenciler bu hafta Prof. Dr. Tunç ÇATAL ile Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü; Ergoterapist Berfin DEMİRCİ ile Ergoterapi bölümü hakkında bilgi aldılar.

DETAYLI BİLGİ EDİNDİLER

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulu 11.sınıf öğrencileri bölümlerin iş ve kariyer olanakları, çalışma koşulları, meslekte ilerleme süreçleri gibi birçok konuda merak ettiklerini sorma fırsatı elde ettiler. Akademisyenler tarafından öğrencilere ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerinin, kendilerini tanımalarının, verimli ve kararlı bir çalışma düzeni oluşturmalarının hedeflerine ulaşmalarında etkili olacağı ifade edildi.

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okullarında, bölümleri, alternatifleri tanımalarına, değerlendirmelerine katkı sağlayan yeni bir Kariyer Sohbeti ile eğitim öğretim ilk yarıyılı keyifle öğrenerek sonlamış oldu.

# eğitim, Kocaeli

21 Oca 2021 - 14:24 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kiptaş İzmit Çınar Evler’in sahipleri belli oluyor mask
Kiptaş İzmit Çınar Evler’in sahipleri belli oluyor
İzmit Belediyesinden kar ve buz temizleme mesaisi  mask
İzmit Belediyesinden kar ve buz temizleme mesaisi 
Çeker: Ek ödeme beklentileri karşılamalı mask
Çeker: Ek ödeme beklentileri karşılamalı
İzmit Belediyesi köylere internet götürmeye devam ediyor mask
İzmit Belediyesi köylere internet götürmeye devam ediyor
Kartepe’de online halk oyunları eğitimi   mask
Kartepe’de online halk oyunları eğitimi  
Hereke Sahili’nde hummalı çalışma   mask
Hereke Sahili’nde hummalı çalışma  
Anket Çayırova Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kayıp doktor ölü olarak bulundu mask
Kayıp doktor ölü olarak bulundu
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı mask
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı
Kocaeli'de Kılıçdaroğlu'na hakaret etti! mask
Kocaeli'de Kılıçdaroğlu'na hakaret etti!
Dün gece Türkiye’nin en soğuk ili Kocaeli oldu mask
Dün gece Türkiye’nin en soğuk ili Kocaeli oldu
Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! 8 derece daha düşecek mask
Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! 8 derece daha düşecek
Banyoda doğurduğu bebeğini boğazını keserek öldürdü mask
Banyoda doğurduğu bebeğini boğazını keserek öldürdü

GALERİ

Kocaeli Barosu’na 6 yeni avukat daha mask
Kocaeli Barosu’na 6 yeni avukat daha
Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi mask
Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi
Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi yaptılar mask
Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi yaptılar
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı mask
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı
TEM'de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı mask
TEM'de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları mask
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL