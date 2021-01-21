820.000 kWh elektrik enerjisi alınacak

DSİ 12 Bölge Müdürlüğü Ve Bağlı Birimlerde Serbest Piyasadan Tam Tedarik Anlaşması İle Elektrik Enerjisi Satın Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almakta.

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