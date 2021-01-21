Sedat Cengiz ısrarı sürüyor

Yeşil siyahlılarda Transfer Komitesi Başkanı Mehmet Yaşar, Sedat Cengiz’i Vanspor’dan resmen isteyecek. Uzun bir süredir Sedat ile ilgilenen ve geride bıraktığımız sezon ve bu sezon başlarında da adı yeşil siyahlı kulüp ile anılan 10 numara pozisyonundaki futbolcu da Kocaelispor’da forma giymeye hayli sıcak bakıyor.

YENİTÜRK: O’NA İHTİYACIMIZ VAR

Vanspor, bu sezon çok etkili olan ve 18 maçta 12 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koyan Sedat’ı elden çıkarmak istemiyor. Kulüp Başkanı Servet Yenitürk’ün Sedat konusunda oldukça net bir tavır sergilerken, iddialı olan takımdan önemli bir oyuncunun ayrılmasına izin vermiyor. Transfer konusu Sedat’ı aştı ve başarılı futbolcu iki kulüp arasındaki temasları yakından takip ediyor. Yeşil siyahlı kulübün girişiminin nasıl sonuçlanacağı ise merak ediliyor. N ERDEM ÖVÜÇ