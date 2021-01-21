Mehmet Atak, Gül Hanım ile sözlendi

Kocaelispor’un fanatik taraftarlarından, özellikle Körfez ilçede geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Mehmet Atak evliliğe ilk adımını attı ve Gül Salhan ile sözlendi. Hamdiye ve Merhum Mehmet Emin Salhan çiftinin güzel kızları, 20 yaşındaki Gül Salhan ile Saliha – Abdurrahman çiftinin yağız oğulları 29 yaşındaki Mehmet Atak ile evliliğe adım attı. Aile arasında gerçekleşen söz merasimi sonrası iki aile de ortak aldıkları karar ile nikahın düğün salonları açıldığında gerçekleşeceğini duyurdu. Damat adayı Mehmet Atak “Gül Hanım ile kısa bir süre önce tanışmamıza rahmet bir birimize çok çabuk alıştık, birbirimizi sevdik ve evliliğe adım atmaya karar verdik. Bizlere samimi duygularını ileten tüm eş, dost ve akrabalarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.