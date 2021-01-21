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21 Oca 2021 - 14:32- Gündem G: 21 Oca 2021 - 14:35

Altyapı işleri yaptırılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre,

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Trabzon-Ortahisar Pınaraltı Mahallesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

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21 Oca 2021 - 14:32 - Gündem

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