21 Oca 2021 - 14:33- Spor

2. ve 3. Lig kulüpleri acil çözüm bekliyor

Açmaz içerisinde bulunan ve pandemiden en çok etkilenen grup olan 2. Ve 3.Lig kulüpleri için toplantı yapıldı. Şu an için herhangi bir açıklamada bulunulmadı