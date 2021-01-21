Derince, Arnavut rotasına kilitlendi

Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe ve Yönetim Kurulu üyeleri Abdurrahman Kaya, Recep Kaçmaz, Ahmet Özer, Murat Subaş ve Kenan Öğe, takımın kampını ziyaret ederek, moral verdi. Osman Cömert ve Mustafa Polat 'dan bilgi aldı. Kente dönen ekip, kısa iznini de bitiridi ve yeniden çalışmalara başlıyor. Maç perşembe günü oynanacak.