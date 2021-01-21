Gebze öz yurdunda “Garip!” oldu

BAL temsilcimiz, bir zamanlar 2.Lig’de ilimizi temsil etmiş olan tarihi ekip Gebzespor, soyunma odasını değiştirdi. Uzun yıllardan bu yana protokol tribününün sağ tarafındaki soyunma odasını kullanan ev sahibi Gebzespor, bu sezon diğer soyunma odasına geçti. Gebzespor yönetiminin isteği üzerine modernize edilen yeni soyunma odasına geçen Gebzespor, bundan böyle ev sahibi olduğu maçlarda Metin Oktay Stadı’nın olduğu tarafta yer alan soyunma odasını kullanacak.