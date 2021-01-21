Etüd proje hizmeti alınacak

Balıkesir Sındırgı-Armutlu Göleti Planlama Mühendislik Hizmetleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır

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