Menekşemiz solmasın

Gebzespor Başkanı Hüseyin Deniz, destek turlarını sürdürüyor. Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren mor beyazlı yönetim, diğer yandan da protokol ziyaretlerini sektirmiyor. Gebze Belediye ve Gebze Ticaret Odası’nı ziyaret eden Başkan Deniz ve ekibi son olarak Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’i makamında ziyaret ederek, destek istedi. Gebzespor’un Gebze için önemli bir marka olduğunu söyleyen Kaymakam Güler, Gebzespor’a tam destek verdiğini hatırlattı. Gebzespor Başkanı Hüseyin Deniz, ziyaret sonunda Kaymakam Güler’e isminin yazılı olduğu 23 numaralı Gebzespor forması hediye etti ve çağrıda bulundu: Menekşemizi soldurmayalım.