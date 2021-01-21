Aşı eczane çalışanlarına geç geldi

Kocaeli'de eczane çalışanlarının geç aşılanmasıyla ilgili sitem eden eczacılar. Konuyla ilgili yapılan açıklamada sistemsel bir hata olduğunu söyleyerek bugünden itibaren aşı randevularının alındığını belirtti. 15 gün içerisinde yapılacak aşılama hakkında bilgi veren Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı açıklamalarda bulundu. Arpacı açıklamalarında,"Sağlık Bakanlığı'nın eczane çalışanlarının verilerinin olmamasından kaynaklanan bir durum üzerine, çalışanların aşılanması gecikti fakat şuan aşılama oluyor" dedi.

"MAALESEF BAŞTA ECZANE ÇALIŞANLARI YER ALAMADI"

Arpacı açıklamalarının devamında ise," Eczacılarımızın çoğunun aşılanması tamamlandı. Maalesef en başta eczane çalışanları bu aşılamada yer alamadı. Eczane çalışanlarının verilerinin Sağlık Bakanlığının elinde olmamasından kaynaklanan bir durumdu bu. Fakat verilerimiz işlenmeye devam ediyor. Eczane çalışanlarımızın bir kısmı şuanda randevu almaya başladı. Tabiki Türkiye geneline baktığımızda hala randevu alamayan çalışanlarımız mevcut. Aşılamanın başladığı ikinci günden itibaren yapılacağı söyleniyordu. Çalışmalar hala devam ediyor umarım cuma günü bu iş sonlanmış olur diye düşünüyorum" dedi.

"KOCAELİ'DE 475 ECZACI AŞILANDI"

Arpacı açıklamalarının devamında ise,"Kocaeli'de 475 Eczanemiz var ve hepsi aşılandı. Ama tabiki sadece eczanede çalışan eczacılarımız yok. Kamuda çalışan eczacılarımız var, özel sektörde çalışan eczacılarımız var. Ayrıca eczanelerde çalışan eczacılarımız var. Bunların çoğu aşı olamadı. Eczane sahiplerimiz aşı oldu fakat çalışan gözükenlerimiz olamadı. Toplumun tamamının aşılanması gerektiğini ifade eden Arpacı," Bu salgını atlatabilmemiz için toplumun tamamına ulaşmamız gerek. Aşı karşıtlığı da kesinlikle yapılmamalı. Sonuçta bu işten kurtulmanın yolu aşı.

"AŞININ İNSAN ÖMRÜNÜ UZATTIĞINI GÖRÜYORUZ"

Görüldüğü üzere hala sokağa çıkma yasaklarıyla boğuşuyoruz ve ekonomi alanımız maalesef kötüye gidiyor. Birçok insan evine ekmek götürmekte zorlanıyor. Çünkü hala iş yerleri kapalı. Bundan kurtulmanın tek yolu da aşılanmak. Geçmişteki yüzyıllara baktığımızda aşının insan ömrünü uzattığını görebiliyoruz. Ve yapılan çalışmalarla aşının güvenli olduğu, en azından yoğun bakım gerektirmeden hastalığı atlatılabilindiğini gösteriliyor.

"EN GÜVENLİ AŞI ÇİN AŞISI"

Hastaları kaybetmemek için aşının yapılması gerekiyor. Her vatandaşın görevi bence bu. Şuanda 1 milyona yakın sağlık çalışanı aşılandı. Sağlık çalışanlarında bir alerjik reaksiyonla karşılaşılmadı. Çok şükür bir sıkıntı da yaşamadık. Şuanda en güvenli aşı Çin aşısı. Yıllarca kullanılan bir aşı türü. İlk aşının bulunduğunda da kullanılan tür neredeyse buydu. Şuanda onu kullanıyoruz. O yüzden bütün vatandaşlarımız bu toplumun görevini yerine getirmelidir" dedi.

İSTEYEN HERKES AŞISINI OLUYOR

15 gün içerisinde gerçekleştirilecek aşılama hakkında Eczacı Gülay Hacıoğlu,"Aldığımız duyuruya göre başta sistemsel bir hata olduğu söyleniyor. Şuanda da randevu aldık yarından itibaren aşımızı vurulmaya gideceğiz. Bazı eczane çalışanları güncellemesini gerçekleştirmediği için böyle bir durum söz konusu oldu fakat şuan bir problem yaşamıyoruz isteyen herkes aşısını oluyor" dedi.

"GEÇ BİLDİRİ"

Eczacı Yalçın Kaplan ise,"Başta bize aşı çıkmamıştı sistemsel bir durumdu sanırım şuan aşı yapılıyor. Yapan arkadaşlarımız oldu. Geç bir bildiri olduğunu düşünüyoruz fakat şuan bir problem yok" dedi. Eczacı Emre Yücelen ise,"Bugün randevu alabildim 15 gün içerisinde yaptırabiliyorum. Başta bazı sıkıntılar oldu. Sigorta sistemiyle bakanlığın sistemi entegre edilecek kayıtlardan eczacı olup olmadığı öğrenilecek diyerek biraz aksatıldı. Şuan herhangi bir problem söz konusu değil Aile Hekimini arayıp vatandaşlık numaramızı verince önceliğimiz gözüküyor ve aşı olabiliyoruz" dedi.