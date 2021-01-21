"Ayçiçek yağı sonunuzu getirecek"  

Yeniden Refah Partisi İl Teşkilatı, Aylık İl Divan Toplantısı’nı, partinin il binasında bulunan Milli Görüş Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Salgın hastalık nedeni ile toplantıya 12 ilçeden belirli görevlerdeki parti yetkilileri katılabildi. Toplantıya genel merkezi temsilen katılan Kocaeli İl Sorumlusu Ulvi Çavdar’a divan heyetinde yer verildi. Toplantıda ayrıca Başiskele İlçe Başkanlığına atanan Tevfik Civelek kamuoyuna tanıtıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Mehmet Aras’ın konuşması toplantıya damgasını vurdu.

POŞET, ANKARA VE İSTANBUL’U KAYBETTİRDİ

Aras’ın konuşmasının merkezinde halkın yaşadığı hayat pahalılığı vardı. Kendisinin emekli olduğunu ve her zaman 5 lt yağ alma imkanı bulamadığını belirten Aras, “Sırtını rantiyeye dayayan kodamanlar kusura bakmasın bizim gücümüz marketten 2 lt yağ almaya yetti. Bu nedenle açıklamamı 2lt yağ üzerinden yapacağım” dedi. Marketlerden en ucuza alınabilen yağın litresinin bir yılda %85 arttığını belirten Aras, hükümetin market poşeti ve soğan fiyatı yüzünden İstanbul ve Ankara’yı kaybettiğini, böyle devam ederse, Ayçiçek yağının iktidarın sonunu getireceğini ifade etti.

BİR İSYAN DA GÖLCÜK’TEN

İlçe raporlarının verilmesi sırasında söz alan Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Bayazıt’ın gündeminde de esnafın sorunları vardı. Kendisinin esnaflık yaptığını belirten Bayazıt, 20 yıllık esnaflığının en zor günlerini yaşadığını belirtti. Elektrik, su, doğalgaz ve temel tüketim maddelerine %100 ü aşkın zamların yapıldığını hatırlatan Bayazıt, bu böyle nereye kadar devam edecek?” dedi. Kamu bankalarının batan esnafa rahat nefes aldırmak yerine, mallarına haciz koyduğunu söyleyen Bayazıt, alışveriş merkezlerin de, belediyenin toplu taşıma araçları ve Pazar yerlerinde yoğun kalabalıklar halinde gezen vatandaşın, esnafın dükkanında oturmasına neden izin verilmiyor, dedi.

BAŞİSKELE’DE YENİ BAŞKAN CİVELEK

İl Başkanı Mehmet Aras, Kocaeli halkına Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan tarafından göreve atanan ve kongrede seçilerek göreve başlayan Başiskele yeni İlçe Başkanı Tevfik Civelek’i tanıttı. Civelek; 1973 Başiskele doğumlu, evli ve üç çocuk babası, İzmit İmam Hatip Lisesi’nden 1992’de mezun oldu. 2 yıl fabrikada işçilik yapan ilçe başkanı, 2009 yılında Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapmaya başladı. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda 3 yıl stadyum sorumlusu olarak çalışan Civelek, parti kurulduğu günden beri Yeniden Refah Partisi İl yönetiminde görev yapıyor.

SON SÖZ ULVİ ÇAVDAR’IN

Divanda son söz İl Sorumlusu Ulvi Çavdar’a verildi. Kocaeli’yi 40 yıldır tanıdığını uzun zaman ilimizde mesai harcadığını belirten Çavdar, partililer ile geçmiş siyasi deneyimlerini paylaştı. Genel merkez tarafından Kocaeli teşkilatlarına duyulan güveni anlattı.