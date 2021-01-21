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21 Oca 2021 - 15:34- Siyaset G: 21 Oca 2021 - 15:36

Onur Sağlık Sen, sağlıkçılar için taleplerini sıraladı

Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Özgür İbrahim Özçınar, “Sağlık çalışanları 2021’e de kayıpla başladı” diyerek sağlık çalışanları için taleplerini sıraladı

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Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Özgür İbrahim Özçınar, sağlık çalışanlarının hakları ile ilgili açıklamalarda bulunarak taleplerini sıraladı. Açıklamasında Özçınar, “2020 yılı sonunda açıklanan enflasyon oranına göre verilen 2021 Ocak ayında yapılan %7,36 maaş zammı, sağlık çalışanları da dahil olmak üzere tüm memurlar için büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. 2020 yılında başta temel gıda olmak üzere tüm kalemlerde enflasyon oranı ortalama %60 iken, TÜİK tarafından %14 olarak açıklanmasının kabul edilir gibi değildir. Bu komik maaş zamlarıyla günümüzde Sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı yoksulluk sınırının altında ücret almaktadır” dedi.

“HÜSRANA UĞRAMIŞLARDIR”

Devamında Genel Başkan Özçınar, “ Covid-19 mücadelesinin kahramanları olan Sağlık Çalışanları, 2020 yılında büyük bir hüsrana uğramışlardır. Özellikle Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Hizmetli, şoför gibi hekim dışı sağlık çalışanları bakanlık tarafından üvey evlat muamelesi görmüşler ve bekledikleri iyileştirmeleri alamamışlardır. Bundan dolayı canla başla ve büyük özveri ile görevlerini ifa eden sağlık çalışanlarının motivasyonları düşmüş ve hayal kırıklığı yaşamışlardır” ifadelerini kullandı.

 

SENDİKANIN TALEPLERİ

1-3600 Ek Gösterge yeniden düzenlenmeli

2- Ek ödeme değil, yeterli tek ödeme

3- Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılmalı

4- Aile sağlığı merkezinde çalışan ebe ve hemşirelere cari gider verilmeli

5- Sağlık idarecilerinin maaşları düşürülmeli

6- Mobbing yapan idarecilere ceza verilmeli

7- Aile sağlığı merkezinde çalışan ebe ve hemşirelere de gezici ücreti verilmeli.

8- Tüm sağlık çalışanlarına 5 yıl fiili hizmet için, 1 yıl olacak şekilde yıpranma payı verilmeli

-          Sağlık çalışanlarına kamu araçlarında sürekli olarak indirimli veya ücretsiz ulaşım hakkı verilmeli.

-          Yıllık izinler de maaş veya ek ödeme kesintisi olmamalı

-          Tüm sağlık çalışanlarına yılda 1 kere en az 1000 TL giyim yardımı verilmeli

-          Sağlık çalışanlarına, sağlık kuruluşlarındaki tüm işlemlerde öncelikli sıra verilmeli.

-          Sağlık çalışanlarının çocukları için kreş ve bakım evleri olmalı.

-          Sağlık çalışanları için tüm il ve ilçelerde lojmanlar, ülke genelinde misafirhane ve konukevleri yapılmalı.
# aile, covid-19

21 Oca 2021 - 15:34 - Siyaset

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