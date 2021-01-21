YRP Gebze: Artık biz varız

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatı, haftalık yönetim kurulu toplantısını ilçe merkezinde yaptı. Toplantı sonunda açıklama yapan İlçe Başkanı Engin Kılıç, “Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle DSP, HÜDA-PAR ve son olarak da Saadet Partisi kanadıyla görüşmesi Cumhur İttifakını genişletme çabaları içerisinde olduklarını gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanının bu hamlesi bizim ortaya koyduğumuz böyle bir ittifak seçeneğini ortadan kaldırmaya yönelik de düşünülebilir. Yani Demokrat Parti, HÜDA-PAR gibi Saadet Partisi gibi partileri Cumhur İttifakına katıp dışarıda sadece CHP ve HDP ve kendisinden ayrılanların kurduğu partileri bırakma amacına yönelik bir adım olarak görebiliriz” dedi.

“ARTIK UMUT VAR, BEREKET VAR”

Ülkedeki ekonomik krize değinen Aras, “Açlık sınırı altında maaş alan milyonlarca işçi ve emeklimizin, ürettiği ürünün satış geliri maliyetinin yarısını karşılamaya yetmeyen çiftçimizin, her gün iflas anlaşması ilan eden yüzlerce firma sahibinin ve işyerlerinin açamayan esnafımızın, üniversite diplomalı işsizler ordusunun dertlerine gerçekten derman olacak ekonomik adımların acilen atılmasıdır. Esnafın, işçinin, çiftçinin, köylünün emeğinin hakkını tam olarak alması, için faiz politikalarından değil istihdamdan yana yatırımdan yana üretimden yana tavır alınmalıdır. Biz Yeniden Refah Partisi olarak üretim ve istihdamı artıracağız. Artık umut var artık bereket var artık biz varız” ifadelerini kullandı.