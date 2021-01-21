Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
21 Oca 2021 - 15:36- Siyaset G: 21 Oca 2021 - 15:37

YRP Gebze: Artık biz varız

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, “Biz Yeniden Refah Partisi olarak üretim ve istihdamı artıracağız. Artık umut var artık bereket var artık biz varız” dedi

mask

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatı, haftalık yönetim kurulu toplantısını ilçe merkezinde yaptı. Toplantı sonunda açıklama yapan İlçe Başkanı Engin Kılıç, “Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle DSP, HÜDA-PAR ve son olarak da Saadet Partisi kanadıyla görüşmesi Cumhur İttifakını genişletme çabaları içerisinde olduklarını gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanının bu hamlesi bizim ortaya koyduğumuz böyle bir ittifak seçeneğini ortadan kaldırmaya yönelik de düşünülebilir. Yani Demokrat Parti, HÜDA-PAR gibi Saadet Partisi gibi partileri Cumhur İttifakına katıp dışarıda sadece CHP ve HDP ve kendisinden ayrılanların kurduğu partileri bırakma amacına yönelik bir adım olarak görebiliriz” dedi.

“ARTIK UMUT VAR, BEREKET VAR”

Ülkedeki ekonomik krize değinen Aras, “Açlık sınırı altında maaş alan milyonlarca işçi ve emeklimizin, ürettiği ürünün satış geliri maliyetinin yarısını karşılamaya yetmeyen çiftçimizin, her gün iflas anlaşması ilan eden yüzlerce firma sahibinin ve işyerlerinin açamayan esnafımızın, üniversite diplomalı işsizler ordusunun dertlerine gerçekten derman olacak ekonomik adımların acilen atılmasıdır. Esnafın, işçinin, çiftçinin, köylünün emeğinin hakkını tam olarak alması, için faiz politikalarından değil istihdamdan yana yatırımdan yana üretimden yana tavır alınmalıdır. Biz Yeniden Refah Partisi olarak üretim ve istihdamı artıracağız. Artık umut var artık bereket var artık biz varız” ifadelerini kullandı.
# Gebze

21 Oca 2021 - 15:36 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
YRP Gebze: Artık biz varız mask
YRP Gebze: Artık biz varız
Onur Sağlık Sen, sağlıkçılar için taleplerini sıraladı mask
Onur Sağlık Sen, sağlıkçılar için taleplerini sıraladı
"Ayçiçek yağı sonunuzu getirecek"   mask
"Ayçiçek yağı sonunuzu getirecek"  
İnce, 1 Mart’ta CHP’den ayrılacak mask
İnce, 1 Mart’ta CHP’den ayrılacak
CHP Derince'den ulaşım zammına tepki mask
CHP Derince'den ulaşım zammına tepki
Yıldızlı, Büyükakın’a sert çıktı “Kürsü başından ders vermeye kalkışmayın mask
Yıldızlı, Büyükakın’a sert çıktı “Kürsü başından ders vermeye kalkışmayın
Anket Çayırova Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kayıp doktor ölü olarak bulundu mask
Kayıp doktor ölü olarak bulundu
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı mask
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı
Kocaeli'de Kılıçdaroğlu'na hakaret etti! mask
Kocaeli'de Kılıçdaroğlu'na hakaret etti!
Dün gece Türkiye’nin en soğuk ili Kocaeli oldu mask
Dün gece Türkiye’nin en soğuk ili Kocaeli oldu
Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! 8 derece daha düşecek mask
Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! 8 derece daha düşecek
Banyoda doğurduğu bebeğini boğazını keserek öldürdü mask
Banyoda doğurduğu bebeğini boğazını keserek öldürdü

GALERİ

Kocaeli Barosu’na 6 yeni avukat daha mask
Kocaeli Barosu’na 6 yeni avukat daha
Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi mask
Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi
Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi yaptılar mask
Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi yaptılar
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı mask
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı
TEM'de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı mask
TEM'de arızalanan minibüse tır çarptı: 2 yaralı
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları mask
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL