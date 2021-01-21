“Astsubaylık çok şerefli bir rütbedir”  

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şube Başkanı Bekir Tülü, geçtiğimiz ay bir ulusal kanalda Astsubaylara yönelik kullanılan kırıcı cümleler konusunda TEMAD Avukatlarının suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, “Onurlu bir meslekte görev yaptık. Yapılan bu kırıcı cümleler bizi üzer. Bu üzücü cümleleri kuranlar meslektaşlarımızdan özür dilemiştir. Aynı sözlerin tekrarlanmamasını isteriz” dedi.

“MESLEKTAŞLARIMIZDAN ÖZÜR DİLENMİŞTİR”

Başkan Tülü, “Söylenen cümlelerle ilgili olarak gerek bizim gerekse de diğer meslektaşlarımızın tepkileri sonrasında genel merkezimize konu hakkında düşünceler iletilmiş ve yapılan son basın açıklamalarında da görüldüğü üzere meslektaşlarımızdan özür dilenmiştir. Yine bunun gibi bir olayla daha geçtiğimiz günlerde karşılaştık. Bizler onurlu bir meslekte görev yapmış kişileriz. Halen de meslektaşlarımız, bu görevini ülkemiz adına yerine getiriyor. Biz herhangi bir kişinin sözleri ile gündeme gelmek istemiyoruz. Bizim tek isteğimiz, bizlere ve mesleğimize saygı duyulmasıdır” dedi.