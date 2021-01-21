“Kimse Türkiye’ye nifak tohumları atamayacak”  

Gelecek Partisi Gölcük İlçe Başkan Yardımcısı Ali İhsan Aydınlık, milliyetçilik kimdir ve nedir konusunda açıklamalarda bulundu. Aydınlık, açıklamasında, “Bizim, Fatih Sultan Mehmed Han kadar Türk, Çanakkale’de şehit olan Kürt kardeşim kadar Kürt, Laz, Gürcü, Boşnak, Manav, Arnavut, Arap olduğunu bilir bir milliyetçi. Toprağın Altında Kefensiz Yatanları bilir sonra bu ülkenin aynı kilimin desenleri olduğunu bilir nifak tohumu ekenler sözde milliyetçi nutukları atarak Türkiye’nin dört bir yanında tüm kültür ve dilleri halının desenlerinin birer renkleri olarak görmekten korkuyor ise avucunu ovuşturanların gelecekte kutuplaşmanın ötesinde bir hedefi olduğunu görür” dedi.

“BUNU BİZ MİLLETE ANLATIRIZ”

Devamında Aydınlık, “Bağnazlık içinde olanlar 1000’lerce yıl Selçuklu’dan, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan Milli Birlik anlayışının devam etmesini isterler mi? Evet Milliyetçiyim; sizin milliyetçiliğinizde sopa silah öldürmek olacaksa, sizin solculuğunuzda milliyetçiliğin karşısında sopa silah öldürmek olacaksa, Türkiye’nin geleceğini gençlerini yeni bir balans bilya taktiği ile birbirine sokacaksa bunu biz millete anlatırız ve anlatacağız” şeklinde konuştu.