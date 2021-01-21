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21 Oca 2021 - 16:02- Gündem G: 21 Oca 2021 - 16:06

KBB’de imar komisyonu başkanlığına Sadullah Keleş seçildi

Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu, bir araya gelerek yeni komisyon başkanını belirledi.

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Toplantıda Sadullah Keleş tek aday olarak gösterildiği komisyonun yeni başkanı oldu. Komisyon başkan vekili Selahattin Kabadayıoğlu, aynı görevine devam ediyor. İmar komisyonu üyeliklerinde ise Mustafa Soydabaş, Adem Çarıkçı, Mahmut Yandık, Enes Aydınlı ve Orhan Tanış’tan yer alıyor.

21 Oca 2021 - 16:02 - Gündem

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