Kar yağışı, ısıtıcı satışlarını yüzde 75 artırdı

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşından sonra ülke genelinde etkisini artıran soğukların gelmesiyle tüketiciler, ısıtma sistemlerine yöneldi. 15-20 Ocak'ta İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğukların gelmesiyle GittiGidiyor'da ısıtıcıların satışları, bu ayın ilk 2 haftasındaki günlük ortalamaya kıyasla yüzde 75 artış gösterdi. Fanlı ısıtıcılar, kule tipi ısıtıcılar, şömine tipi ısıtıcılar ve sobaların satıldığı GittiGidiyor'da, ısıtma sistemlerine talebin arttığı iller ise İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Antalya ve Bursa olarak sıralandı. Tüketicilerin mobil alışverişe yöneldiği bu dönemde siparişlerin yüzde 67'si mobilden verildi.