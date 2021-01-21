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21 Oca 2021 - 20:37- Gündem G: 21 Oca 2021 - 20:39

 Hürriyet, İKM’yi İzmit Çarşısı projesi ile ilgili bilgilendirdi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek, yerel kalkınmayı güçlendirmek üzere hizmete girecek olan İzmit Çarşısı ile ilgili bilgi verdi

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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk ve yönetimini ziyaret etti. Yerel ekonomiyi kalkındırma, esnafı, kadın üreticiyi ve girişimcileri desteklemek ve güçlendirmek adına hayata geçirilecek olan İzmit Çarşısı projesi ile ilgili bilgi veren ve bu projeye kendilerini davet eden Başkan Hürriyet’e, Good4Trust.org kurucusu Uygar Özesmi ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç eşlik etti. 


EK GELİR ELDE EDEBİLECEKLER


İzmit Çarşısı’nda üreticilerin ücretsiz bir şekilde dükkân açarak ürünlerini Türkiye’nin dört bir tarafına ulaştırabileceklerini belirterek, “Good4Trust’ın çok önceden hayata geçirdiği bu projeye İzmit Belediyesi olarak biz de dâhil olduk. Amacımız esnafımızın yurtiçi ve yurtdışına açılmasını sağlamak. Pandemi ile birlikte dijital ortamda alışveriş çok yaygınlaştı ve bunun böyle devam edeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın oturduğu yerden ürünlerini bu dijital ortamdan güvenceli bir şekilde satabilmesini ve ek gelir elde edebilmesini istiyoruz. 


HEDEFİMİZ DAHA DA BÜYÜMEK


Proje bizim için belki şuan başlangıç seviyesinde ama ilerledikçe büyüyeceğini düşünüyoruz. İzmit çarşısı ile özellikle küçük esnafın ve üreticilerin nitelikli alıcılarla buluşması için bir ağ kurmaya çalışıyoruz. Bu proje ile ilgili bilgilendirici mektupları esnafımıza tek tek dağıttık. Bunu şimdilik İzmit ölçeğinde yapıyoruz fakat hedefimiz daha da büyümek. İzmitliler İstanbul’dan alışveriş yapıyorsa İstanbullular neden İzmit’ten alışveriş yapmasın? Bu çalışma iyi olursa herkesin kazanacağını inanıyoruz. “ ifadelerini kullandı.

# İstanbul, aile, İzmit

21 Oca 2021 - 20:37 - Gündem

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