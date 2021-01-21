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21 Oca 2021 - 20:39- Gündem G: 21 Oca 2021 - 20:40

İzmit Belediyesinin nakdi yardım desteği hesaplara yatırıldı

Pandemi süreci nedeniyle ekonomik açıdan desteğe ihtiyaç duyan 2 bin aileye İzmit Belediyesi tarafından yapılan nakdi yardım desteği hesaplara yatırıldı

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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet pandemi destek paketini açıklamasının ardından yardım destekleri bir bir ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Bu doğrultuda İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne pandemiden dolayı zarar gördüğü gerekçesiyle başvuran 2 bin aileye, yapılan incelemelerin ardından 250 TL nakdi destek sağlandı. 


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Nakdi yardım desteği sağlanan ailelere bilgilendirme mesajı gönderilirken, bu destek halk bankası gişelerinden ve ATM’lerden 15 Mart 2021 tarihine kadar çekilebilecek. İzmit Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında verdiği desteklerin, pandemi dönemi boyunca farklı destek paketleriyle de devam edeceği belirtildi.
# İzmit, yardım, destek

21 Oca 2021 - 20:39 - Gündem

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