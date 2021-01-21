25 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de işlediği kasten öldürme suçundan tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen zanlı B.H. (47) hakkında, tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından 25 yıl ağır hapis kararı verildi. Verilen ceza bir üst mahkeme tarafından da onanınca B.H. her yerde aranmaya başladı. Şahısın Gölcük İlçesinde olduğunu tespit eden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahısın tespit edilen adresine operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından yakalanan B.H. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.