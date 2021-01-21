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21 Oca 2021 - 23:25- Asayiş G: 21 Oca 2021 - 23:26

25 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı

Kocaeli’de işlediği kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kocaeli’de işlediği kasten öldürme suçundan tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen zanlı B.H. (47) hakkında, tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından 25 yıl ağır hapis kararı verildi. Verilen ceza bir üst mahkeme tarafından da onanınca B.H. her yerde aranmaya başladı. Şahısın Gölcük İlçesinde olduğunu tespit eden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahısın tespit edilen adresine operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından yakalanan B.H. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
# Kocaeli

21 Oca 2021 - 23:25 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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