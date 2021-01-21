Alınan bilgiye göre Kocaeli’de işlediği kasten öldürme suçundan tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen zanlı B.H. (47) hakkında, tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından 25 yıl ağır hapis kararı verildi. Verilen ceza bir üst mahkeme tarafından da onanınca B.H. her yerde aranmaya başladı. Şahısın Gölcük İlçesinde olduğunu tespit eden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahısın tespit edilen adresine operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından yakalanan B.H. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
25 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı
Kocaeli’de işlediği kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
21 Oca 2021 - 23:25 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.