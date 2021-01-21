Çalıştığı iş yerinden 1 milyonluk malzeme çaldı

Alınan bilgiye göre İzmit’te faaliyet gösteren ve inşaat malzemeleri satışı yapan bir iş yerinin yetkilileri yapmış oldukları yılsonu incelemelerinde değeri 1 milyon 269 bin TL civarında olan inşaat malzemelerinin çalındığını tespit etti. Polise yapılan ihbar üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iş yeri güvenlik kameraları ve çevrede bulunan kameralardan ve ayrıca inşaat malzemesi alım satımını yapan kişiler ile yaptığı görüşmeler sonucu olayı gerçekleştiren kişinin, iş yerinde çeşitli zamanlarda çalışan Z.A. isimli kişi olduğunu tespit etti. İş yerinde değişik dönemlerde çalışan ve her çalıştığı dönemde malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli, İzmit’te yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Z.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.