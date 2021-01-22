Perilere çok yazık oldu! “61-65”

İspanya’nın Salamanca şehrindeki Pabellon Wurzbug Spor Salonu’nda oynanan maça iyi başlayan ekibimiz ilk 10 dakikayı 21-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de Wheeler’in öncülüğünde üst üste sayılar bulan İzmit Belediyespor soyunma odasına 41-30’luk üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte ise Avenida maçının kopyası yaşandı. Özellikle savunmada kelimenin tam anlamı ile duran mavi yeşilliler bu çeyrekte rakip potaya sahip 5 sayı bırakırken, potasında 18 sayı gördü ve son 10 dakikaya 48-46 geride başladı.

WHEELER YETMEDİ

Büyük bir çekişme içerisinde geçen son 10 dakikada Egle, Jovanovic, Wheeler ve Dos Santos ile boş turnikeleri kaçıran İzmit karşısında konuk ekipte ilk 3 çeyrek hiçbir varlık gösteremeyen Arike Ogunbowale devreye girdi. Son bölümlerde oldukça yorulan İzmit Belediyespor maçın sonlarında rakibine yetişemedi ve mücadeleden 65-61 mağlup ayrılarak dev rakibini elinden kaçırdı. İzmit Belediyespor’da Wheeler attığı 23 sayı ile maçın en skorer ismiydi. Kursk’ta ise Raisa Musina 19 sayı attı.

BUGÜNKÜ RAKİP NADEZHDA

A Grubu'nda aldığı iki mağlubiyetle 4. sırada yer alan ekibimiz özellikle savunmada sergilediği dirençle dikkat çekti. İlk maça nazaran Başantrenör Fırat Okul biraz daha rotasyona girdi. İnci, Miray ve Gülşah’ın sayı bulduğu temsilcimizde Egle ve Jovanovic’in 2’şer sayıda kalması şaşırttı. İzmit Belediyespor bu akşam (Cuma) Nadezhda ile 3. maçına çıkacak. Mücadele Türkiye saati ile 18.30’da başladı. İspanya'daki son maçında pazartesi günü Parfumerias Avenida ile oynayacak. İzmit Belediyespor gruptaki son 2 maçını ise şubat ayında Rusya'da oynayacak.