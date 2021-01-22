Hürriyet, Pazarcılar Odası ve Lokantacılar Odasını ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, esnafı kalkındırma projeleri ile ekonomiyi canlandıracak adımlar atmaya devam ediyor. Başkan Hürriyet, Kocaeli Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Serim ve yönetimi ile Lokantacılar Oda Başkanı Hikmet Özdemir ve yönetimini ziyaret etti. Esnafın yaşadığı sorunları ve taleplerini ilettiği sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Hürriyet, kalkınmada yeni bir vizyon olacak olan İzmit Çarşısı ile ilgili yönetim ve esnafı bilgilendirdi.



VATANDAŞA GÜVENCE SAĞLIYORUZ



Ziyarette konuşan Başkan Hürriyet, “İzmit Çarşısı bizim için önemli ve uzun soluklu bir proje. Biz ilk olarak kadın girişimcilerimizin el emeği ürünlerinin satılması noktasında çalışmalar başlattık. Fakat şimdi bu durumu büyütmek istiyoruz. Esnafın da faydalanabileceği İzmit Çarşısı ile yerel olarak kalkınma hedefimiz var. Uluslararası arenada örgütlü olan Good4Trust ile bir işbirliği içerisindeyiz. Esnafın masraf etmeden, kira vermeden dükkân açıp ürünlerini satabileceği bir platform. Dijital ortam desteği veriyoruz, nakliye konusunda anlaşma desteği sağlıyoruz. Bu platformda ödeme konusunda İzmit Belediyesi kendi kimliğini ortaya koyuyor ve vatandaşa da güvence sağlıyor.



CİDDİ BİR TALEP VAR



İzmit Çarşısı insanların birbirinden alışveriş yapmasını sağlayacak ve birbirini güçlendirecek. Kuracağımız bu diyaloğu ileride İstanbul’a, Aydın’a, İzmir’e veya başka şehirlere taşımakla ilgili çabamız olacak. Şuanda ciddi bir talep var. Eğer buradan bir dayanışma çıkarabilirsek ciddi bir yerel kalkınma ekonomisi olacak. Özellikle toprağını eken biçen vatandaşlarımızın organik ürünlerini satabileceği bir mecra olacak. Nitelikli, doğal ve kaliteli ürünler müşterisi ile buluşacak” ifadelerini kullandı.