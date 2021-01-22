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22 Oca 2021 - 14:51- Gündem G: 22 Oca 2021 - 14:58

Pişmaniye ve Simit yeni yuvalarında  

Başkan Büyükakın’ın sahiplendiği Pişmaniye ve Simit yeni yuvalarına taşındı.  

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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, geçtiğimiz hafta sonu yoğun kar yağışı nedeniyle İzmit Umuttepe bölgesinde sokak hayvanlarını elleriyle beslediği sırada sahiplendiği Pişmaniye ve Simit isimli iki köpeği yeni yuvalarına kavuşturdu. Pişmaniye ve Simit ile yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, sahiplenmenin önemine bir kez daha vurgu yaptı. “Onlar bizim canlarımız" diyen Başkan Büyükakın, vatandaşlardan evlerinin veya sokaklarının belli bölgelerine “Bir kap mama, bir kap su” koymaları konusunda bir kez daha hatırlamada bulundu.
# İzmit, Büyükşehir, Kocaeli

22 Oca 2021 - 14:51 - Gündem

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