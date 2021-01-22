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22 Oca 2021 - 14:53- Asayiş G: 22 Oca 2021 - 14:54

Kural ihlali yapan 376 kişiye para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 376 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 144 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 21 Ocak günü yapılan kontrollerde bin 140 iş yeri denetlenirken 15 bin 152 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralına uymayan 40 şahsa, koronavirüs tedbirlerine uymayan 1 işyerine, karantina tedbirine uymayan 4 şahsa, maske takma kuralına uyulmadığı için 155 şahsa ve 1 işyerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 47 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 127 şahsa ve izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 iş yerine olmak üzere toplam 376 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 144 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 259 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 191 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 450 araç kontrol edildi. 
# koronavirüs, Kocaeli

22 Oca 2021 - 14:53 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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