Musa Nizam, Kocaelispor’da!

Sol bek ve sol stoper bölgelerinde forma giyebilen Musa Nizam bu sezon 1. Lig takımlarından Akhisarspor forması ile 13 maça çıktı. Süper Lig’de 128 maçı bulunan 31 yaşındaki futbolcu sırası ile Antalyaspor, Denizlispor, Trabzonspor ve Gaziantepspor’da forma giydi. Bilindiği üzere Kocaelispor daha önce Keçiörengücü’nden santrfor Tahir Babaoğlu’nu kiralamıştı.