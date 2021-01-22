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22 Oca 2021 - 14:57- Spor G: 22 Oca 2021 - 15:06

Musa Nizam, Kocaelispor’da!

Kocaelispor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil siyahlılar uzun süredir görüştüğü Musa Nizam ile anlaşma 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Sol bek ve sol stoper bölgelerinde forma giyebilen Musa Nizam bu sezon 1. Lig takımlarından Akhisarspor forması ile 13 maça çıktı. Süper Lig’de 128 maçı bulunan 31 yaşındaki futbolcu sırası ile Antalyaspor, Denizlispor, Trabzonspor ve Gaziantepspor’da forma giydi. Bilindiği üzere Kocaelispor daha önce Keçiörengücü’nden santrfor Tahir Babaoğlu’nu kiralamıştı.
# Kocaelispor

22 Oca 2021 - 14:57 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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