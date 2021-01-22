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22 Oca 2021 - 15:47- Gündem G: 22 Oca 2021 - 15:57

TGK'dan sosyal medya eleştirilerine yanıt

Basın İlan Kurumu’na, yazılı basına ve yerel gazetelere yönelik sosyal medyada yer alan eleştiriler üzerine Türkiye’nin en üst çatı basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu yazılı bir açıklama yaptı.

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Eleştirinin haksız olduğu ve ‘eksik bilgi’den kaynaklandığını ifade edilen yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi.
“Tüm dünyada ve özellikle gelişmiş demokratik ülkelerde, halkın haber alma özgürlüğü adına görev yapan basın kuruluşları çeşitli yöntemlerle desteklenmektedir. Basının desteklenmesi, demokrasilerin gelişmesinde, benimsenmesine ve özellikle yereldeki sorunların gündeme getirilerek çözüm yolları üretilmesinde büyük önem taşır. Bu destekler her ülkede farklı yöntemlerle gerçekleşirken, ülkemizde, 1961 yılında 195 sayılı Kanun ile kurulan ve özerk bir yapısı olan Basın İlan Kurumu tarafından, net kurallar çerçevesinde uygulanmaktadır.

"YEREL GAZETELER İÇİN CAN SUYU OLMUŞ"


Resmi ilanların adil bir şekilde gazetelere dağıtılması amacıyla kurulan Basın İlan Kurumu, 1961 yılından günümüze ‘fikir ve içerik farkı gözetmeksizin’ aracılık hizmetini başarıyla sürdürmüştür.  “Basın”, “Hükümet” ve “Tarafsızlar” olmak üzere üç grupta toplam 36 üyesi bulunan Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, her gruptan eşit temsille oluşan Denetçiler ve Yönetim Kurulu ile Genel Müdürlük ve Şubelerden oluşmaktadır. Basın kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışan yaklaşık 35 bin meslektaşımız için hayati öneme sahip olan Basın İlan Kurumu, 2019 yılı sonu itibariyle basınımıza 467 milyon Türk Lirası destekte bulmuştur. Bu destek özellikle yerel gazeteler için “can suyu” olmuş, Koronavirüs sürecinde artarak devam eden destek sayesinde gazetelerimiz ayakta kalmayı başarmıştır.

"HER GAZETEYE DESTEK VERMEKTE"

Basınımızın gelişerek bu günlere gelmesinde büyük rol oynayan Basın İlan Kurumu, her gazeteye destek vermemekte, şantajcı, tehditçi, çıkarcı çevreleri sürekli olarak denetlemektedir. Fikir işçisi sayısı, satış ve yüzölçümü başta olmak üzere kriterlere göre gazete işletmelerine kredi, basın derneklerine de nakdi yardım ve basın mesleğinde fikren veya bedenen çalışanlara faizsiz borç vermektedir. Basın mesleğinde fikren veya bedenen görev yaparken çalışamaz ve yardıma muhtaç duruma düşen meslektaşlarımıza muhtaçlık yardımı, yaşamını yitiren meslektaşlarımızın ailelerine de ölüm yardımı yapmaktadır.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK"

Basın kuruluşlarından basın derneklerine, gazetecilerden ailelerine kadar geniş bir yelpazede yardımlar yapan, eğitim seminerleri organize eden, destekler veren Basın İlan Kurumu’na yönelik haksız eleştirilerden büyük üzüntü duyduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.”

İŞTE CÜNEY ÖZDEMİR'İN PAYLAŞIMI

# destek, eğitim, koronavirüs, yardım

22 Oca 2021 - 15:47 - Gündem

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