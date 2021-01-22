Malatya Yeşilyurt, Burak Balaban’ı transfer etti

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin en yetenekli orta saha oyuncularından, 6 ve 8 numaralarında forma giyebilen Burak Balaban ile anlaştı. Son olarak Somaspor'da forma giyen ve Kocaelispor’un alt yapısında da oynayan İzmitli futbolcu Kağıtspor, Galatasaray, Beşiktaş, Dikilitaş, Körfezspor, Çengelköy, Şile Yıldızspor ve Altındağ Belediyespor takımlarının formalarını terletti. Malatya temsilcisi öte yandan Kahta 02 Spor'dan kaleci Timur Çakıroğulları ile de sözleşme imzaladı.